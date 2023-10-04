На трассе М-11 "Нева" успешно испытали во время шторма беспилотный грузовик

Беспилотный тягач проехал 20 км по трассе, перестроил маршрут и вернулся обратно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Испытания беспилотного тягача StarLine провели на трассе М-11 "Нева" во время шторма. По действующим законам, в кабине беспилотного автомобиля присутствовал водитель-испытатель для контроля движения, передает корреспондент ТАСС.

"Накануне было штормовое предупреждение, в такую экстремальную погоду мы еще не ездили. Решили проверить, как ведет себя беспилотный грузовик при порывистом ветре 16 метров в секунду и ливне. Интересно было увидеть, как это отрабатывает рулевая система", - рассказал руководитель отдела разработок НПО "Старлайн" Илья Никифоров.

Испытания прошли успешно, беспилотный тягач проехал 20 км по трассе, перестроил маршрут и вернулся обратно, передает корреспондент ТАСС.

Беспилотник уже перевозит грузы из Петербурга в Москву в рамках экспериментально-правового режима. Всего в перевозках задействованы два беспилотных грузовика.

"В России мы одними из первых начали заниматься беспилотными технологиями, еще в 2016 году. Сейчас в России как минимум четыре компании развивают это направление. Очень надеюсь, что эта кооперация и конкуренция приведет к результатам", - отметил Никифоров.

На трассе М-11 Санкт-Петербург - Москва 14 июня началось движение беспилотных грузовых автомобилей "Камаз" для перевозки коммерческих грузов. В проекте "Беспилотные логистические коридоры" примут участие компании "Камаз", "Старлайн", "Глобалтрак лоджистик", "Магнит" и оператор дороги "Автодор". Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима на трассе М-11 "Нева". На текущий момент беспилотные грузовики будут сопровождать инженеры-испытатели.