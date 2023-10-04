В РФ реализуется 320 инвестпроектов в АПК более чем на 1 трлн рублей

Как сообщили в "Агроэкспорте", 38% инвестиций направляется на проекты в пищевой отрасли и по глубокой переработке зерна

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. В России реализуется 320 инвестиционных проектов в АПК с совокупным объемом инвестиций более чем 1 трлн рублей. Об этом заявил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе Дмитрий Краснов, выступая на российской агропромышленный выставке "Золотая осень 2023".

"У нас сейчас реализуется 320 экспортных проектов [в АПК]. Экспортными проектами мы называем такие проекты, в которых есть экспортная составляющая. Вот 320 проектов больше чем на 1 трлн рублей сегодня в портфеле экспортном", - сказал Краснов.

При этом 38% инвестиций направляется на проекты в пищевой отрасли и по глубокой переработке зерна. Краснов также отметил, что 96% этих проектов нацелены на рынки дружественных стран.