Инфляция в России с 26 сентября по 2 октября замедлилась до 0,21%

Неделей ранее - с 19 по 25 сентября - в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,28%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 26 сентября по 2 октября 2023 года составила 0,21%, следует из данных Росстата.

Неделей ранее - с 19 по 25 сентября - в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,28%.

С начала октября потребительские цены в стране выросли на 0,06%, с начала года - на 4,54%.

Продовольственные товары

За отчетный период выросли цены на куриные яйца - на 3,2%, мясо кур - на 1%, подсолнечное масло и маргарин - на 0,6%, баранину, сосиски, сардельки - на 0,5%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, макаронные изделия - на 0,4%, говядину, творог, сухие молочные смеси для детского питания, пшеничную муку, ржаной хлеб, гречневую крупу, пшено, печенье - на 0,3%, полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, пастеризованное молоко, сливочное масло, твердые, полутвердые и мягкие сыры, рис, вермишель и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, стерилизованное молоко, сахар-песок и поваренную соль - на 0,1%.

В то же время цены на вареные колбасы, мороженую рыбу и сметану снизились на 0,2%, черный чай и водку - на 0,1%.

Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,2%, в том числе на помидоры - 7,9%, бананы - 2,3%. Вместе с тем цены на огурцы снизились на 3,6%, картофель - на 2,3%, морковь - на 1,9%, яблоки - на 1,5%, белокочанную капусту - на 1,4%, репчатый лук - на 0,6%, столовую свеклу - на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали поливитамины - на 1,6%, эргоферон - на 1,4%, аллохол - на 0,6%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,5%, комбинированные анальгетики, нимесулид и ренгалин - на 0,3%, корвалол - на 0,2%. Цены на левомеколь снизились на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали гигиенические прокладки - на 0,5%, стиральные порошки и мыло - на 0,4%, зубные щетки - на 0,3%, туалетная бумага и пеленки для новорожденных - на 0,2%. Цены на детские подгузники, зубные пасты и сухие корма для домашних животных снизились на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на обрезные доски и женские колготки - на 0,5%, древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты - на 0,4%, телевизоры и джинсы для детей - на 0,3%, мужские носки, детские футболки и шампуни - на 0,2%, легковые автомобили отечественные и иностранных марок, смартфоны, сигареты с фильтром и спортивные костюмы для детей - на 0,1%. Кроссовки для взрослых и детей стали дешевле на 0,3%, электропылесосы - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин снизились на 0,4%, дизельное топливо - на 0,1%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом увеличилась на 3,5%. Тарифы на проезд в городском автобусе и трамвае в среднем по России поднялись на 0,1%.

Средняя стоимость путевок в санатории уменьшилась на 0,8%, дома отдыха, пансионаты - на 0,6%.

Из остальных видов услуг подорожали модельные стрижки в женском и мужском залах - на 0,8% и 0,7% соответственно.