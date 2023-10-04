"Сбер" в декабре объявит о дальнейшей дивидендной политике

Банк не планирует прекращать выплаты дивидендов в будущем, заявил директор департамента финансов "Сбера" Тарас Скворцов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сбербанк объявит в декабре 2023 года о дальнейшей дивидендной политике, не планирует прекращать выплаты дивидендов в будущем, заявил директор департамента финансов "Сбера" Тарас Скворцов, выступая на подкасте "MOEX_hometalks".

"Никаких новых сюрпризов с дивидендами, тем более негативных, мы делать не собираемся. Конкретные размеры и политику мы объявим в декабре", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Скворцов подчеркнул, что банк надеется сохранить позитивный тренд роста размера дивидендных выплат на одну акцию.