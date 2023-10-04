4 октября, 16:21

"Аэрофлот" возобновит рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Полеты будут выполняться два раза в неделю

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Санкт-Петербурга на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Аэрофлот возобновляет регулярные полеты из Санкт-Петербурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Прямые рейсы из аэропорта Пулково в Хургаду стартуют 29 октября, в Шарм-эль-Шейх - 1 ноября", - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться два раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, продажа билетов уже открыта, добавили в компании.

Собственные рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх "Аэрофлот" начал выполнять в конце 2021 года. В сообщении отмечается, что эти туристические направления традиционно пользуются спросом, в том числе в осенне-зимний период. 

Теги:
ЕгипетРоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация