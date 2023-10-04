Индексы РТС и Мосбиржи по итогам торгов снизились на 0,24-0,31%

Курс доллара снизился на 0,03%, евро вырос на 0,60%, юань подрос на 0,03%

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций торговался в смешанном слабоволатильном формате, индекс Мосбиржи курсировал недалеко от уровня завершения торгов предыдущего дня. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,31%, до 3 134,25 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,24%, до 991,35 пункта. Курс доллара снизился на 0,03%, до 99,58 рубля, евро вырос на 0,60%, до 104,76 рубля, юань подрос на 0,03%, до 13,63 рубля.

"Цены на нефть не удержались выше рубежа $90, а рубль пытался стабилизироваться. По итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ решено не менять текущие условия сделки и действующие квоты на добычу нефти. Решение ожидаемое и в целом нейтральное, однако днем нефтяные цены начали снижаться. Среди прочего могли сказаться опасения за динамику мирового ВВП - согласно опубликованному сегодня докладу ООН, глобальный рост в 2023 году может замедлиться до 2,4%", - сказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон остается сложным. "Давление на рынок акций США продолжает оказывать рост доходностей гособлигаций. Сентябрьский индекс PMI в секторе услуг еврозоны (48,7 пункта) опередил и прогноз, и показатель предыдущего месяца. Правда, все равно остался в зоне спада (ниже 50 пунктов). В США соответствующий индекс, наоборот, немного уступил ожиданиям аналитиков, но удержался в области роста. Между тем число американцев, занятых в несельскохозяйственном секторе, в сентябре выросло лишь на 89 тыс. (прогноз 153 тыс., август - 180 тыс.)", - добавил эксперт.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги "Сегежи" (+3,02%), обыкновенные акции "Мечела" (+2,79%), котировки НМТП (+2,25%), привилегированные акции "Башнефти" (+2,12%), бумаги НЛМК (+1,92%).

Акции "Мечела" не первый день подряд повышались в отсутствие определенных драйверов, привилегированные акции "Башнефти" также шли вверх без конкретных фундаментальных новостей. "Бумаги еще не закрыли дивидендный гэп июля, когда инвесторы смогли получить дивидендную доходность почти 12%. Очевидно, акции вновь начинают пользоваться спросом в надежде на новые выплаты, которых, однако, скорее всего стоит ждать уже в следующем году", - сказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги "Газпром нефти" (-1,93%), акции ПИК (-1,67%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-1,55%), бумаги "ИнтерРАО" (-1,47%), котировки ТМК (-1,44%), акции Эн+ Групп (-1,20%), бумаги банка "Санкт-Петербург" (-1,13%).

"Акции "Сургутнефтегаза", "ИнтерРАО", банка "Санкт-Петербург" и других эмитентов корректировались после повышения в предыдущие дни. Кроме того, давление на нефтегазовые бумаги оказывало ускорение фиксации прибыли по нефтяным фьючерсам", - считает Кожухова.

Прогноз на 5 октября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 5 октября - 3050-3200 пунктов, по курсу рубля к доллару - 97-101 рублей.

По прогнозу Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи может колебаться в коридоре 3100-3200 пунктов, пара доллар/рубль покажет движение в диапазоне 98-100 рублей, евро/рубль - в коридоре 103-105 рублей, пара юань/рубль - в интервале 13,1-13,8 рублей.

В четверг, 5 октября, выйдет недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Минфин РФ завтра опубликует отчет по нефтегазовым доходам в сентябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу. Важных корпоративных событий не ожидается.