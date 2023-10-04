В Крыму началась кампания по уборке риса

Средняя урожайность ожидается не меньше 60 центнеров с га

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Крымские аграрии приступили к уборке риса, всего предполагается собрать урожай с 340 га полей, сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Савчук.

"Кажется нереальным, но нашим аграриям удалось сохранить часть посевов драгоценного "белого золота" на полях двух предприятий. <...> Больше, чем на 340 гектарах сельхозтоваропроизводители буквально "запечатали" рисовые чеки, чтобы исключить водопотери [после обмеления Северо-Крымского канала], и культура смогла свободно расти. Сегодня начали уборку в Нижнегорском районе. Под урожай 2023 года ИП Николин посеял больше сотни гектаров. На втором нашем предприятии - ООО " Штурм Перекопа" - убирать культуру планируют чуть позже", - говорится в сообщении.

Как уточнил Савчук, средняя урожайность ожидается не меньше 60 центнеров с га.

Рисовые поля в Крыму орошались из Северо-Крымского канала, пока тот не обмелел после ракетного удара украинских войск по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение затворов и начался неконтролируемый сброс воды. В середине июня глава республики Сергей Аксенов заявил, что снижение уровня воды в канале может привести к гибели урожая риса на общей площади 3,2 тыс. га. Ущерб будет компенсирован из регионального бюджета.