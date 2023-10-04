Глава Минтранса Турции заявил, что Зангезурский коридор может быть проложен через Иран

Абдюлькадир Уралоглу отметил, что в значительной степени маршрут уже готов за исключением некоторых отрезков пути

АНКАРА, 4 октября. /ТАСС/. Зангезурский коридор в случае отказа Армении участвовать в его создании может пройти через Иран. Об этом сообщил глава Минтранса Турции Абдюлькадир Уралоглу в эфире телеканала TRT.

"Важным вопросом является то, пойдет ли Зангезурский коридор через Армению. С точки зрения реальных географических условий коридор будет выгоден любой из территорий, через которую пройдет. Мы думаем, Армения проведет оценку этого вопроса без политически опосредованных соображений. В противном случае в качестве альтернативы будет идти речь о том, что коридор пройдет через границы Ирана", - сказал Уралоглу.

Министр отметил, что в значительной степени зангезурский маршрут уже готов за исключением некоторых отрезков пути. "Существует маршрут, который идет от Баку до города Хан (имеется в виду Ханкенди - прим. ТАСС). После него идут выполняемые турецкой компанией работы до границы с Арменией. В Нахичевани есть маршрут длиной около 110 км, и там надо немного достроить дороги. После чего маршрут пойдет до Карса [Турция]. На турецкой территории будет 224 км дорог", - сообщил Уралоглу.

По его словам, в скором времени начнутся работы на территории Нахичевани. А в течение месяца Турция проведет тендер на строительство части маршрута на своей территории.

Азербайджан неоднократно заявлял о желании создать так называемый Зангезурский коридор, который прошел бы по территории Сюникской области Армении и соединил бы Нахичевань с основной частью страны. Там планируется построить автомобильную и железную дороги. Это, в частности, позволит связать Турцию с Нахичеванью, Азербайджаном и странами Центральной Азии через Каспийское море. 26 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров объявил, что надеется на скорое создание Зангезурского коридора.