"Аэрофлот" запустил рейсы из Хабаровска в Бангкок

Полеты будут осуществляться по четвергам и субботам

ХАБАРОВСК, 5 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" начала выполнение регулярных рейсов из Хабаровска в столицу Таиланда Бангкок, сообщается в Telegram-канале хабаровского аэропорта.

"Сразу после полуночи Airbus A330-300 вылетел с 211 пассажирами на борту в столицу Королевства Таиланд", - говорится в сообщении.

Это первый регулярный рейс в этот город.

Рейсы в тайский город запланированы по четвергам и субботам. В четверг воздушное судно будет отправляется из Хабаровска в 00:05 (17:05 мск), в субботу - в 23:50 (16:50 мск). Прилететь обратно можно по средам и субботам. Время в пути составит порядка 7 часов 30 минут.

В июле авиакомпания начала прямые перелеты из Хабаровска на тайский остров Пхукет, на этом направлении перевозчик осуществляет вылеты впервые. На Пхукет также летают авиакомпании Ikar и Azur Air, это чартерные перевозки, перелет можно приобрести в составе тура.