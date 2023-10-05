В Саратовской области в 2024 году планируют достроить крупный мясокомбинат

Ожидается, что на предприятии будет осуществляться полный цикл производства

САРАТОВ, 5 октября. /ТАСС/. Строительство крупного мясокомбината в городе Балакове Саратовской области планируется завершить весной 2024 года. Благодаря этому будет создано 700 рабочих мест, сообщил ТАСС министр инвестиционной политики региона Александр Марченко.

"В Балакове компания "А-Сервис" осуществляет строительство "Балаковского мясокомбината". Работы планируется завершить весной 2024 года. Благодаря реализации проекта будет создано 700 рабочих мест", - сказал министр.

На предприятии будет осуществлен полный цикл производства - от убоя скота до упаковки продукции. Там начнут производить, в частности, пельмени, колбасы, деликатесы и консервы. После запуска мясокомбината компания планирует до конца 2024 года выйти на мясной рынок порядка 20 регионов, в том числе Московской, Ленинградской, Самарской, Иркутской и Новосибирской областей.

По словам Марченко, строительство мясокомбината стало одним из проектов, реализацию которых сопровождает министерство инвестиционной политики региона, созданное летом 2022 года.

"С момента создания министерства был принципиально изменен подход к сопровождению и реализации инвестиционных проектов, внедрены новые меры поддержки: предоставление земельных участков без торгов для обрабатывающих производств и земельных участков для туризма. Перезапущен механизм заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, инвесторам предоставлена возможность воспользоваться льготами в рамках региональных инвестпроектов и поддержки новых проектов", - добавил глава ведомства.

По его словам, по итогам первого полугодия 2023 года инвестиционный портфель региона содержит 191 реализуемый инвестпроект с общим объемом инвестиций более 850 млрд рублей и созданием в 2023 году порядка 2,5 тыс. рабочих мест. В регионе отмечается положительная динамика роста инвестиций в основной капитал - 125,5% к аналогичному периоду 2022 года.