5 октября, 04:04,
обновлено 5 октября, 04:30
Колебания курса рубля

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 99,87 рубля

Курс евро вырос на 68 копеек и составил 105,44 рубля

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 28,5 копейки и составил 99,87 рубля.

Курс евро вырос на 68 копеек и составил 105,44 рубля.

В свою очередь курс юаня вырос на 1,8 копейки и составил 13,65 рубля.

К 07:13 мск евро находился на отметке 105,01 рубля (+24,7 копейки). В то же время доллар рос на 12 копеек, до 99,7 рубля, а курс юаня торговался на отметке 13,629 рубля, что равно уровню предыдущего закрытия. 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
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