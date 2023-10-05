Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 99,87 рубля

Курс евро вырос на 68 копеек и составил 105,44 рубля

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 28,5 копейки и составил 99,87 рубля.

Курс евро вырос на 68 копеек и составил 105,44 рубля.

В свою очередь курс юаня вырос на 1,8 копейки и составил 13,65 рубля.

К 07:13 мск евро находился на отметке 105,01 рубля (+24,7 копейки). В то же время доллар рос на 12 копеек, до 99,7 рубля, а курс юаня торговался на отметке 13,629 рубля, что равно уровню предыдущего закрытия.