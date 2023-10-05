В ЕС заявили об отсутствии планов поддержки транзита украинского зерна через Литву

Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс сообщил, что финансовая помощь программе перевозки зерновых Евросоюзом не предусматривается

ВИЛЬНЮС, 5 октября. /ТАСС/. Вопрос финансовой поддержки транзита украинского зерна через Клайпедский государственный морской порт для вывоза на экспорт на повестке дня Евросоюза не стоит. Об этом в эфире радиостанции Žinių radijas заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов от Литвы Виргиниюс Синкявичюс.

"Финансовая помощь программе перевозки украинского зерна Евросоюзом не предусматривается", - сказал он.

Еврокомиссар согласился с тем, что зерно является специфическим грузом. "Для перевозки необходимы специальные вагоны. Никуда не исчезла проблема железнодорожной колеи с разной шириной на маршруте движения. Много логистических вызовов", - признал он.

Украина, Польша и Литва договорились перенести ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль по транзиту украинского зерна с границы с Польшей в Клайпедский порт Литвы.

Его дирекция ранее сообщала, что госпредприятие способно перегружать 10 млн тонн украинского зерна в год.