5 октября, 06:46

В ЕС заявили об отсутствии планов поддержки транзита украинского зерна через Литву

Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс сообщил, что финансовая помощь программе перевозки зерновых Евросоюзом не предусматривается

ВИЛЬНЮС, 5 октября. /ТАСС/. Вопрос финансовой поддержки транзита украинского зерна через Клайпедский государственный морской порт для вывоза на экспорт на повестке дня Евросоюза не стоит. Об этом в эфире радиостанции Žinių radijas заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов от Литвы Виргиниюс Синкявичюс.

"Финансовая помощь программе перевозки украинского зерна Евросоюзом не предусматривается", - сказал он.

Еврокомиссар согласился с тем, что зерно является специфическим грузом. "Для перевозки необходимы специальные вагоны. Никуда не исчезла проблема железнодорожной колеи с разной шириной на маршруте движения. Много логистических вызовов", - признал он.

Украина, Польша и Литва договорились перенести ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль по транзиту украинского зерна с границы с Польшей в Клайпедский порт Литвы.

Его дирекция ранее сообщала, что госпредприятие способно перегружать 10 млн тонн украинского зерна в год. 

Теги:
УкраинаЛитва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация