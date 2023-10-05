В России могут ввести регулирование цен на мазут для отопления

Президент Владимир Путин поручил кабмину софинансировать из федерального бюджета расходы Мурманской области и других арктических регионов на подготовку отопительного сезона 2023-2024 годов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Правительство России рассмотрит вопрос о введении регулирования цен на мазут, поставляемый для отопительного сезона. Об этом говорится в одном из пунктов перечня поручений президента РФ Владимира Путина.

Глава государства поручил кабмину софинансировать из федерального бюджета расходы Мурманской области и других арктических регионов страны на подготовку отопительного сезона 2023-2024 годов, "рассмотрев в том числе вопросы о компенсации понесенных субъектами Российской Федерации расходов, которые связаны с ростом цен на мазут, поставляемый для целей теплоснабжения, а также о введении регулирования цен на мазут, поставляемый для проведения отопительного сезона".

Доклады по этому вопросу президент ожидает до 15 октября текущего года и до 1 февраля 2024 года.

Еще один пункт касается необходимости софинансировать расходы регионов с низким уровнем бюджетной обеспеченности на развитие IТ-инфраструктуры в школах.

Поручения даны по итогам прошедшего в середине августа совещания президента с правительством.