Грузия и Франция договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства

Как уточнили в пресс-службе министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, соглашение "определяет такие направления сотрудничества между двумя странами в рамках компетенций, как мелиорация, управление землей, лесами, скотоводство и прочее"

ТБИЛИСИ, 5 октября. /ТАСС/. Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия и его французский коллега Марк Фено подписали соглашение о сотрудничестве в агропромышленной сфере. Об этом сообщила пресс-служба грузинского ведомства.

"Министры подписали соглашение, которое определяет такие направления сотрудничества между двумя странами в рамках компетенций, как мелиорация, управление землей, лесами, скотоводство и прочее", - говорится в сообщении.

Как отметил Шамугия после подписания документа, все программы и мероприятия, осуществляемые при поддержке зарубежных партнеров, направлены на максимальное освоение потенциала в аграрной сфере и производство конкурентной грузинской сельскохозяйственной продукции для ее последующей реализации на международных рынках.

Соглашение между министрами подписано в городе Клермон-Ферран, где проходит сельскохозяйственная выставка. Грузия приглашена на мероприятии в качестве почетного гостя.