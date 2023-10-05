Производитель Aperol попросил ростовский суд запретить продажу своих продуктов в РФ

Судебное разбирательство по делу назначили на 30 октября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 октября. /ТАСС/. Итальянский производитель вин Davide Campari - Milano NV (Campari Group) обратился в Арбитражный суд Ростовской области с иском к ростовской компании "Мастер-трейд" о запрете ввоза и реализации на территории РФ продукции под своим брендом Aperol и Aperol spritz, следует из картотеки суда.

"Davide Campari - Milano NV обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Мастер-трейд" о запрете ввозить, реализовывать, иным способом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации и обязании осуществить возврат выпущенных в гражданский оборот товаров, маркированных товарными знаками Aperol и Aperol spritz", - говорится в определении суда.

Судебное разбирательство по делу назначено на 10:30 мск 30 октября 2023 года.

"Мастер-трейд" - держатель эксклюзивных контрактов с ведущими мировыми производителями алкогольной продукции. В настоящее время ассортиментный портфель компании включает несколько видов алкогольных напитков из различных стран, говорится на сайте компании. Дистрибьютор поставляет вина Trozo, Lamazi, Soltoro, игристое вино Rachelle, а также коньяк Lamazi, виски Trozo Campbell Meyer & co, водку Shaman’s.