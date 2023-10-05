Путин рекомендовал обеспечить газом ОЭЗ и ТОР Кемеровской области до 2025 года

Президент ждет доклад по этому вопросу до 1 декабря

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил компании "Газпром" совместно с кабмином РФ и правительством Кемеровской области рассмотреть возможность обеспечения газом территорий опережающего социально-экономического развития, особой экономической зоне в Кузбассе, а также туристического комплекса "Шерегеш". Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства, опубликованном на сайте Кремля.

"Рекомендовать публичному акционерному обществу "Газпром" рассмотреть совместно с правительством Российской Федерации и правительством Кемеровской области - Кузбасса вопрос о возможности завершения до 2025 года мероприятий по обеспечению газом перспективных потребителей на территориях опережающего социально-экономического развития "Анжеро-Судженск", "Новокузнецк", "Прокопьевск", "Юрга", в особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Кузбасс", на территории спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", - говорится в тексте поручения.

Уточняется, что указанные мероприятия, возможно, потребуют изменений инвестиционной программы "Газпрома", генеральной схемы газификации и газоснабжения Кемеровской области до 2030 года, программы развития газоснабжения и газификации региона на период 2021-2025 годов. Ответственные лица должны доложить о такой возможности до 1 декабря 2023 года.