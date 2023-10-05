Путин поручил рассмотреть возможность скидок на ж/д перевозки в Арктической зоне

Президент ждет доклад по этому вопросу до 1 декабря

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу совместно с ОАО "Российские железные дороги" рассмотреть возможность предоставления скидок на железнодорожную перевозку грузов для новых производств в Арктической зоне. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

"Минтрансу России совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" рассмотреть вопрос о возможности применения скидок к стоимости железнодорожных перевозок грузов для новых производств, созданных на территориях моногородов, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации", - говорится в перечне поручений президента РФ по итогам совещания с членами правительства.

Доклад по вопросу необходимо представить до 1 декабря 2023 года.