Золотой запас Киргизии превысил 50 тонн

В общей сложности на территории республики обнаружено около 15 тыс. месторождений различных полезных ископаемых

БИШКЕК, 5 октября. /ТАСС/. Киргизия продолжает наращивать запасы золота в резервах, его уровень превысил 50 тонн. Об этом заявил глава кабинета министров республики Акылбек Жапаров.

"Благодаря принятым правительством мерам у нас сейчас в Нацбанке более 50 тонн золота. В нынешнюю эпоху смены геополитических и экономических течений это даст нам возможность для стабильного развития и обеспечения будущего нашей страны", - цитирует Жапарова пресс-служба правительства.

По данным из открытых источников, в 2020 году Киргизия занимала 65-е место в мире по запасам золота, которого у нее на тот момент имелось около 14,5 тонны.

Как напомнил руководитель правительства, в общей сложности на территории республики обнаружено около 15 тыс. месторождений различных полезных ископаемых. Около 500 из них в настоящее время активно разрабатывают. "Сегодня в стране 26 рудников по топливно-энергетическим ресурсам, 60 по драгоценным металлам, 36 по цветным и редким металлам, гипсу, желтому камню, соли и так далее. У нас имеется более 15 месторождений минеральных вод, таких как Джалал-Абад, Иссык-Ата, Арашан. Они приносят государству миллиардные доходы, а ВВП превысил 1 трлн сомов (примерно $11,29 млрд)", - подчеркнул Жапаров.