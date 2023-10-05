"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду

В осенне-зимнем расписании авиакомпания будет выполнять до 11 еженедельных рейсов в Шарм-эш-Шейх и до 10 рейсов в неделю в Хургаду

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. "Аэрофлот" увеличит количество рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Аэрофлот увеличивает частоту рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. С 6 октября к ежедневным полетам из аэропорта Шереметьево в Шарм-эш-Шейх добавятся новые рейсы по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. С 7 октября авиакомпания, в дополнение к ежедневным рейсам из Москвы в Хургаду, запланировала дополнительные частоты по вторникам, четвергам и субботам. Таким образом, в осенне-зимнем расписании "Аэрофлот" будет выполнять до 11 еженедельных рейсов в Шарм-эш-Шейх и до 10 рейсов в неделю в Хургаду", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, новые частоты позволят удовлетворить возросший сезонный спрос на перелеты к курортам Красного моря.

"Аэрофлот" возобновил регулярное авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом в октябре прошлого года.