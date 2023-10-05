В Минпромторге считают нелогичным запрещать собственные торговые марки в крупном ретейле

По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, они расширяют доступный ассортимент для покупателя по более низкой цене

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Запрещать собственные торговые марки (СТМ) в крупных торговых сетях нелогично, они расширяют доступный ассортимент для покупателя по более низкой цене. Об этом заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на форуме "Антиконтрафакт-2023".

"Вопрос СТМ - собственной торговой марки. Он всегда стоял. И в отношении офлайн-торговли, я напомню, все время были даже инициативы такие в Госдуме - запретить продажу собственных торговых марок в крупных сетях. Ну, на мой взгляд, это нелогично, все равно это, во-первых, конкуренция, во-вторых, больший выбор для потребителя, это может быть более низкая цена", - сказал он.

При этом сейчас стоит вопрос использования СТМ на площадках маркетплейсов. Как пояснил Евтухов, речь идет о ситуациях, когда продавец разоряется из-за выхода на электронную площадку конкурента с продукцией СТМ.

"Электронная площадка имеет возможность получать все данные о продвижении твоего товара. То есть ты видишь, какой у тебя сегмент рынка, кто у тебя потребитель, что нужно сделать с товаром, чтобы он продавался, цену. И потом ты смотришь - этот товар хорошо продается, выпускаешь свою торговую марку, занимаешь эту нишу, даешь более низкую цену и человек, который развивал свой бизнес, он разоряется в моменте. А мы не можем этого допускать, это опять-таки вопрос рыночной силы контрагентов. Поэтому тоже этот вопрос сейчас находится у нас в дискуссии", - подчеркнул замглавы Минпромторга.

Говоря об ответственности за продажу на маркетплейсах некачественных товаров, Евтухов отметил, что ее должны совместно нести электронные площадки и поставщики. "Мы считаем, что маркетплейсы должны эту ответственность разделить с поставщиком, ну, во всяком случае, в том плане, чтобы потребитель не бегал и не искал, кому этот товар вернуть. <...> Права потребителя должны быть защищены, и если ты предоставляешь площадку для продажи продукции, ты все равно должен какую-то ответственность нести за то, что через твою площадку будет продан какой-то некачественный товар", - резюмировал замминистра.