В РЭО сообщили о сроках запуска завода по переработке пластика в Подмосковье

Проект предусматривает переработку 60 тыс. тонн пластиковых отходов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Проект по переработке пластика в Московской области будет запущен в декабре 2023 года. Пластик не будет захораниваться на полигонах, а превратится в новые бутылки либо в пластиковые изделия. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев в кулуарах конференции "ESG-day "Эксперт РА": от прозрачности к выгоде".

"Проект предусматривает переработку 60 тыс. тонн пластиковых отходов. В основном это переработка ПЭТ-упаковки - это пластиковые бутылки, которые мы в магазинах покупаем, и упаковка ПНД и ПВД - это всякие шампуни и химия. На выходе будем получать продукцию в виде фактически вторичного сырья для производства этих же самых бутылок. То есть они не будут захораниваться на полигонах, а будут превращаться в новые бутылки либо в пластиковые изделия - тазы, ведра, крышки", - рассказал Королев.

По его словам, уже на сегодняшний день компания видит интерес со стороны других участников рынка, чтобы построить такие же заводы в Сибирском, Уральском федеральных округах, на юге и северо-западе страны.

"Проект уникальный. Он буквально был реализован на грани закрытия поставок в рамках санкционных ограничений, но все самое современное и передовое оборудование, которое предусматривалось, успешно поставлено на этот проект. Поэтому очень рассчитываем на то, что это будет таким флагманом в отрасли переработки отходов в Российской Федерации", - рассказал эксперт.

Как сообщалось ранее, крупнейший в России завод по переработке пластика откроют в Егорьевском городском округе Подмосковья. По словам Королева, в проект, который был начат в 2021 году, вложено 11,7 млрд рублей.