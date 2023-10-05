Минпромторг сообщил, что РФ и Филиппины договорились поощрять открытие счетов в их банках

По словам замглавы ведомства Алексея Груздева, 90% внешней торговли Филиппин обслуживаются в долларах и евро

МАНИЛА /Филиппины/, 5 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Россия и Филиппины договорились поощрять открытие корреспондентских счетов в банках двух стран для выстраивания торговых отношений. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев по итогам прошедшего в Маниле третьего заседания совместной российско-филиппинской межправкомиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.

Как заметил заместитель министра, 90% внешней торговли Филиппин обслуживаются в долларах и евро. Это препятствует российским экспортерам вести торговлю с республикой. "С нашей стороны на заседании были представители Банка России, было общение с регулятором с филиппинской стороны. Мы рассказали о тех созданных в России возможностях, которые позволяют беспрепятственно вести торговлю в условиях санкционных ограничений. Мы договорились поощрять открытие корреспондентских счетов между банками двух стран и использовать имеющиеся механизмы для обслуживания торговых операций. Договорились также продолжить консультации, в том числе по линии центральных банков. Наши партнеры прекрасно понимают, что им нужна развитая инфраструктура для обслуживания торговли", - сказал Груздев.

Участники Российско-филиппинского делового форума в среду обсудили перспективы наращивания торгового сотрудничества. Он состоялся в рамках заседания совместной российско-филиппинской межправкомиссии (МПК), пленарная сессия которой прошла в Маниле в четверг. Российская делегация была представлена такими предприятиями, как госкорпорация "Росатом", "Газпром", "Новосталь-М", "Мираторг", "Уралкалий", "Трубная металлургическая компания", "Камаз", "Группа ГАЗ" и другие. В форуме также приняли участие представители российских правительственных ведомств, Банка России, Россельхознадзора и Федеральной таможенной службы.

С филиппинской стороны в мероприятиях участвовали заместитель министра торговли и промышленности Сеферино Родольфо, который является сопредседателем российско-филиппинской МПК, директор бюро экспортного маркетинга министерства промышленности и торговли Бьянка Перл Сыкимте, директор совета по инвестициям министерства торговли и промышленности Лэни Дормьендо и другие официальные лица. Филиппинские компании представляли такие отрасли экономики, как энергетика, металлургия, информационные технологии, фармацевтика, туризм и автомобильная промышленность.