Цены на бензин на бирже выросли еще на 1%

Цена бензина Аи-92 поднялась до 56,908 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - до 59,174 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" увеличивается второй день подряд. По итогам торгов в четверг цена этих видов топлива подросла примерно на 1%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 выросла на 1,35%, до 56,908 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 1%, до 59,174 тыс. рублей за тонну. Стоимость летнего дизеля также немного увеличилась - на 0,22%, до 57,13 тыс. рублей за тонну.

При этом зимний и межсезонный дизель подешевели после нескольких дней ценового роста. Так, зимний дизель снизился в цене на 1,28%, до 72,158 тыс. рублей за тонну, межсезонный - на 0,16%, до 64,117 тыс. рублей за тонну.

Топочный мазут подешевел на 3,51%, до 34,785 тыс. рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) выросла на 3,01%, до 28,576 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал на 3,66% - до 22,362 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) сегодня не рассчитывалась.

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнял, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры.

При этом 4 октября глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что на всех уровнях обсуждается тема частичного снятия запрета экспорта топлива, дальнейшие решения по регулированию топливного рынка вскоре будут обнародованы.