Reuters: Европа станет энергетически самодостаточной за счет €2 трлн к 2040 году

По данным агентства, европейским странам потребуется ежегодно вкладывать €140 млрд в сферы энергетики до 2030 года

ЛОНДОН, 5 октября. /ТАСС/. Европа сможет стать энергетически независимой и прекратить использование ископаемого топлива к 2040 году путем привлечения €2 трлн инвестиций в отрасль. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на исследование Потсдамского института изучения климатических изменений.

По его данным, европейским странам потребуется ежегодно вкладывать €140 млрд в сферы солнечной и ветряной энергетики, а также в другие возобновляемые источники до 2030 года, пишет агентство. В течение следующих 10 лет вплоть до 2040 года для достижения полной независимости от внешних энергоресурсов необходимо будет выделять по €100 млрд в год, считают ученые.

Также в исследовании отмечается, что основные усилия необходимо направлять на развитие ветроэнергетики. При этом другие возобновляемые источники, например солнечные, водородные и геотермальные, станут дополнительными элементами стратегии, которая позволит обеспечить потребность Европы в электроэнергии к 2030 году.

"Цифры значительные, но важно помнить, что страны Европы по некоторым оценкам уже потратили €792 млрд в прошлом году только на защиту потребителей от последствий энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Украине", - цитирует агентство авторов исследования.

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с импортом газа из России. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.