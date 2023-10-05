Минсельхоз заявил, что сбор зерна в России в 2023 году может достигнуть 135 млн тонн

Он уже составляет почти $33 млрд, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Экспорт продукции АПК из РФ в 2023 году составляет почти $33 млрд, по итогам года он достигнет более $45 млрд. Об этом заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев.

"Несколько слов скажу про экспорт. Несмотря на внешнеторговые ограничения, в 2023 году мы достаточно динамично наращиваем поставки продовольствия нашим зарубежным партнерам. Объем экспорта продукции АПК уже сейчас существенно опережает показатель за аналогичный период прошлого года и составляет уже на сегодняшний день почти $33 млрд. Ожидаем, что по итогам года выйдем на цифры более $45 млрд", - сказал Патрушев в ходе пленарного заседания на российской агропромышленной выставке "Золотая осень 2023".

"Такой объем, он несколько меньше прошлогодних показателей, но при этом выше наших средних многолетних значений. Кроме того, вы понимаете, что 2022 год был уникальным и в 2022 году был в принципе установлен рекорд. Если говорить про текущий год, то здесь я отмечу, что нам важно было получить именно сбалансированный урожай, который нам позволит обеспечить потребности нашего внутреннего рынка, но и позволит и дальше наращивать наш экспорт", - добавил Патрушев.

Ранее Минсельхоз РФ оценивал урожай зерна в РФ в 2023 году в 123 млн тонн, из них пшеницы 78 млн тонн. В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в 2023 году будет собран урожай зерновых в размере 130 млн тонн. Позже глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев сообщил, что российские аграрии уже собрали более 123 млн тонн зерна, при этом прогноз по сбору зерна в 130 млн тонн точно будет выполнен.