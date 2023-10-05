Россия и Филиппины заинтересованы в орагнизации поставок сжиженного газа

В рамках Российско-филиппинского делового форума стороны обсудили возможность долгосрочных поставок на Филиппины СПГ и СУГ, произведенных в районе Усть-Луги Ленинградской области

МАНИЛА /Филиппины/, 5 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Россия и Филиппины выразили заинтересованность в организации поставок сжиженного природного и углеводородного газа (СПГ и СУГ), произведенного комплексом по переработке и сжижению газа, расположенным в районе Усть-Луги Ленинградской области. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в российской деловой миссии, которая приняла участие в Маниле в третьем заседании совместной российско-филиппинской межправкомиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.

"Обе стороны выразили заинтересованность в организации долгосрочных поставок на Филиппины СПГ и СУГ, произведенного комплексом по переработке и сжижению газа в районе Усть-Луги", - сказал он.

Проект строительства комплекса по переработке и сжижению газа реализуют "Газпром" и "Русгаздобыча" (оператор - "Русхимальянс", на паритетной основе принадлежит "Газпрому" и "Русгаздобыче"). Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ месторождений "Газпрома" в Надым-Пур-Тазовском регионе, доставляемый по выделенным трубопроводам.

Участники Российско-филиппинского делового форума в среду обсудили перспективы наращивания торгового сотрудничества. Он состоялся в рамках заседания совместной российско-филиппинской межправкомиссии, пленарная сессия которой прошла в Маниле в четверг. Российскую деловую миссию возглавляет заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев. Она была представлена такими предприятиями, как госкорпорация "Росатом", "Газпром", "Новосталь-М", "Мираторг", "Уралкалий", "Трубная металлургическая компания", "Камаз", "Группа ГАЗ" и другие. В форуме также приняли участие представители российских правительственных ведомств, Банка России, Россельхознадзора и Федеральной таможенной службы.