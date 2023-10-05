Рубль слабеет по отношению к доллару, евро и юаню

По данным на 17:40 мск, доллар находился на уровне 100,15 рубля, евро торговался на уровне 105,43 рубля, юань находился на отметке 13,674 рубля

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Рубль в ходе торгов на Московской бирже снижается к основным валютам, свидетельствуют данные биржевой площадки.

По данным на 17:12 мск, курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов рос на 0,43% - до 100,01 рубля, евро достигал 105,29 рубля (+0,51). В то же время юань рос на 0,19% - до 13,655 рубля.

Согласно данным на 17:40 мск, доллар ускорил рост до 0,57% и находился на уровне 100,15 рубля, евро торговался на уровне 105,43 рубля (+0,64%). Юань находился на отметке 13,674 рубля (+0,33%).