5 октября, 14:31,
обновлено 5 октября, 14:54
Колебания курса рубля

Рубль слабеет по отношению к доллару, евро и юаню

Александр Щербак/ ТАСС
© Александр Щербак/ ТАСС

По данным на 17:40 мск, доллар находился на уровне 100,15 рубля, евро торговался на уровне 105,43 рубля, юань находился на отметке 13,674 рубля

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Рубль в ходе торгов на Московской бирже снижается к основным валютам, свидетельствуют данные биржевой площадки.

По данным на 17:12 мск, курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов рос на 0,43% - до 100,01 рубля, евро достигал 105,29 рубля (+0,51). В то же время юань рос на 0,19% - до 13,655 рубля.

Согласно данным на 17:40 мск, доллар ускорил рост до 0,57% и находился на уровне 100,15 рубля, евро торговался на уровне 105,43 рубля (+0,64%). Юань находился на отметке 13,674 рубля (+0,33%). 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
© Информационное агентство ТАСС
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