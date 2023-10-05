Кабмин запустил программу субсидирования кредитов на приобретение торговых судов

Разницу между реальной банковской ставкой и льготной ставкой будет компенсировать государство при условии, что такая разница будет составлять не более 9% пунктов коммерческой ставки

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Правительство РФ запустило программу субсидирование кредитов на приобретение торговых судов по льготной ставке в 4,5% годовых. Постановление, регламентирующее программу, подписал премьер-министр Михаил Мишустин (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

При этом разницу между реальной банковской ставкой и льготной ставкой будет компенсировать государство при условии, что такая разница будет составлять не более 9% пунктов коммерческой ставки.

Кредит по льготной ставке можно будет получить не более чем на семь лет. Также размер субсидии на реализацию одного проекта не может быть выше 15% от общей суммы размера субсидии, предусмотренного на реализацию всех проектов.

В России действует программа льготного лизинга для водного транспорта. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил с 2025 года выделить средства Фонда национального благосостояния на программу льготного лизинга для строительства в РФ дополнительно не менее 200 пассажирских судов.