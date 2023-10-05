В ЦРПТ заявили, что в России не осталось лазеек для нелегального оборота этанола

Этого удалось достичь благодаря взаимодействию Центра развития перспективных технологий с Росалкогольтабакконтролем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Взаимодействие Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак") с Росалкогольтабакконтролем позволило исключить любые возможности попадания медицинского этанола в нелегальный оборот. Об этом заявил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин на проходящем в Санкт-Петербурге форуме "Антиконтрафакт".

"Благодаря взаимодействию и сотрудничеству с Государственной думой и правительством был принят ряд правок, которые направлены на сокращение незаконного оборота. Теперь Росалкогольтабакконтроль видит объемы производства препаратов, которые содержат этанол, видит объемы производства [этанола], может их сопоставлять, и тем самым лазеек для утекания этого сырья в нелегальный оборот фактически не остается", - сказал Дубин.

ЦРПТ сообщил о предоставлении надзорному ведомству доступа к данным о производстве лекарств с содержанием спирта в июле 2022 года. Целью такого шага было заявлено исключение возможности сбыта подобных препаратов в нелегальных целях.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, БАДы, антисептики, медизделия, кресла-коляски, сладкие напитки. В настоящее время проводится эксперимент по маркировке икры.