Путин заявил, что Украина хочет повредить "Турецкий поток"

Англоговорящие советники помогают ей в этом, указал президент

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Украина желает повредить газопровод "Турецкий поток", а англоговорящие советники помогают ей в этом. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы продолжаем поставлять газ в Европу через "Турецкие потоки", и, судя по всему, украинские террористические группы нацелены на то, чтобы и ему нанести ущерб", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что российские военные корабли охраняют трубопроводные системы, проложенные по дну Черного моря, но их пытаются атаковать с помощью беспилотников. Атаки, по словам президента, готовятся в том числе при помощи англоговорящих советников.