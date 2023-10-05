Компании РФ видят серьезные экспортные перспективы на рынке Филиппин

Торговый представитель России на Филиппинах Артем Цинамдзгвришвили отметил, что больше всего заинтересованы в вопросах поставок пиломатериалов, металлургической продукции, удобрений, энергоносителей, продовольственных товаров

МАНИЛА /Филиппины/, 5 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Российские компании видят серьезные экспортные перспективы на рынке Филиппин, которые заинтересованы в поставках из РФ пиломатериалов, металлургической продукции, энергоносителей и продовольственных товаров. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил торговый представитель России на Филиппинах Артем Цинамдзгвришвили по итогам прошедшего в Маниле третьего заседания совместной российско-филиппинской межправкомиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.

"В текущем году мы можем наблюдать серьезный интерес российского бизнес-сообщества к Филиппинам. Регулярные онлайн-консультации, прошедшая в июне деловая миссия экспортеров агропромышленного комплекса, а также бизнес-форум в ходе очередного заседания межправительственной комиссии стали ярким подтверждением этого. Существенные перспективы мы видим в вопросах поставок пиломатериалов, металлургической продукции, удобрений, энергоносителей, продовольственных товаров. Не стоит забывать, что Филиппины - это страна с молодым растущим населением почти в 120 млн человек", - сказал он.

По словам Цинамдзгвришвили, политика президента Филиппин Фердинанда Маркоса - младшего, который по совместительству занимает должность министра сельского хозяйства, направлена в первую очередь на обеспечение продовольственной безопасности республики. "В этой связи удобрения являются одним из столпов для обеспечения бесперебойного функционирования сферы сельского хозяйства. Не буду раскрывать все карты, но заверю, что российские компании - лидеры отрасли видят серьезные перспективы на местном рынке. Более того, соответствующая работа находится в продвинутой стадии и результаты, как мы можем ожидать, не заставят себя долго ждать", - отметил он.

Участники Российско-филиппинского делового форума в среду обсудили перспективы наращивания торгового сотрудничества. Он состоялся в рамках заседания совместной российско-филиппинской межправкомиссии, пленарная сессия которой прошла в Маниле в четверг. Российскую деловую миссию возглавляет заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев. Она была представлена такими предприятиями, как госкорпорация "Росатом", "Газпром", "Новосталь-М", "Мираторг", "Уралкалий", "Трубная металлургическая компания", "Камаз", "Группа ГАЗ" и другие. В форуме также приняли участие представители российских правительственных ведомств, Банка России, Россельхознадзора и Федеральной таможенной службы.