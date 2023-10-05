Эксперт: доля незаконного оборота табака в России составляет почти 14%

Примерно 1,4 миллиарда пачек нелегальны, говорится в исследовании ННЦК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Доля нелегального оборота табачной продукции в России составляет почти 14%. Такие данные за II и III кварталы 2023 года привел директор по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI Россия Сергей Глушков.

"Последние цифры, которые были предоставлены ННЦК по результатам проверки второго и третьего квартала этого года, это 13,9% всех сигарет нелегальны", - сказал он на международном форуме "Антиконтрафакт".

Для сравнения, в 2022 году доля незаконного оборота табачной продукции в России составляла 12,1%.

Согласно исследованию Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, примерно 1,4 миллиарда пачек нелегальны.

Каждый год только от неуплаты акциза НДС только по сигаретам составляет более 130 млрд рублей.

Как сообщила заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Елена Ягодкина в ходе международного форума "Антиконтрафакт", более 50% нарушений, выявляемых в ходе таможенного контроля, приходятся на табачную продукцию.

С 2019 года табак подлежит обязательной маркировке в системе "Честный знак". После ее введения 26 нелегальных табачных производств было закрыто, еще 18 вышли в легальное поле. Кроме табака, маркировка распространяется на молочную продукцию, минеральную и питьевую воду, пиво и слабоалкогольные напитки, лекарства, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты.