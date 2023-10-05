В Думу внесли законопроект о выплате процентов с неначисленной задержанной зарплаты

Законопроект вносит изменения в статью 236 Трудового кодекса РФ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о начислении работодателем процентов работнику в случае задержки зарплаты или других выплат с учетом неначисленной части. Документ размещен в думской базе данных.

Законопроект вносит изменения в статью 236 Трудового кодекса РФ. Он подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ, который установил, что часть первая этой статьи не соответствует Конституции РФ. Согласно действующим нормам работодатель обязан выплатить работнику проценты, если зарплата была начислена позже положенного срока или сумма была неполной. В пояснительной записке отмечается, что часто при рассмотрении трудовых споров суды принимают решение, обязывая работодателей выплатить проценты непосредственно с начисленных работнику выплат, не применяя статью 236 кодекса к суммам, которые не начислялись и право на которые стало предметом спора.

"В этой связи законопроектом предлагается внести изменения в статью 236 кодекса в части определения, что проценты подлежат взысканию с работодателя и в том случае, когда причитающиеся работнику выплаты не были ему начислены своевременно, а решением суда было признано право работника на их получение", - говорится в документе.

При этом размер процентов предлагается считать из фактически не выплаченных сумм со следующего дня, когда такие выплаты должны были поступить, и до дня окончательного расчета включительно.