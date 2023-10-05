"Химбурсервис" выплатит задолженность по налогам на сумму более 600 млн рублей за три года

Производство по делу о признании предприятия банкротом прекращено

ТАСС, 5 октября. Дело о банкротстве ООО "Химбурсервис" прекращено в арбитражном суде Татарстана после мирового соглашения с ФНС о выплате задолженности на сумму более 600 млн рублей за три года. Об этом сообщается в картотеке суда.

"Стороны подтверждают, что задолженность должника по обязательным платежам перед взыскателем составляет всего 608 698 215,77 рублей. <…> Должник принимает на себя обязательства по погашению всей суммы задолженности по обязательным платежам перед взыскателем начиная со следующего дня, с даты утверждения арбитражным судом Республики Татарстан настоящего мирового соглашения в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего мирового соглашения равными частями, ежемесячно в течение 36 календарных месяцев", - говорится в определении суда.

Сумма налога превышает 253 млн рублей, пени - 254 млн рублей, штраф - 34 млн рублей. Сумма ежемесячного платежа составляет почти 17 млн рублей. Производство по делу о признании предприятия банкротом прекращено.

В ноябре 2021 года генеральному директору предприятия было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму почти полмиллиарда рублей. По версии следствия, он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и на прибыль организаций путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами.