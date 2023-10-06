В России число корпоративных банкротств за девять месяцев снизилось на 29,8%

Согласно данным арбитражных управляющих в "Федресурсе", количество банкротств граждан в январе - сентябре 2023 года выросло на 28,8% к аналогичному периоду 2022 года

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Количество новых корпоративных банкротств в январе - сентябре 2023 года снизилось на 29,8% к такому же периоду 2022 года - до 5 071. Это следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно экспертным данным, по сравнению с доковидным периодом (девятью месяцами 2019 года) суды за девять месяцев текущего года открыли на 44,4% меньше конкурсных производств и ввели на 25,2% меньше наблюдений.

"Рост числа наблюдений и намерений кредиторов по сравнению с прошлым годом объясняется тем, что значительную часть 2022 года действовал мораторий на инициирование новых дел о банкротстве кредиторами. При этом количество новых процедур существенно сократилось по сравнению с относительно стабильным в экономическом плане 2019 годом. Думаю, такая динамика в значительной степени объясняется двумя мораториями, в ходе которых должники и кредиторы получили опыт внесудебной реструктуризации долгов, которая оказалась как минимум не менее эффективной, чем банкротство, - отметил руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин. - Свою роль сыграли и инфраструктурные изменения в банкротной отрасли".

Так, например, практика субординации требований снизила интерес к банкротству недобросовестных должников, поскольку они теперь не могут контролировать процедуру через требования аффилированных кредиторов.

Согласно данным исследования, среди регионов в январе - сентябре 2023 года лидировали по числу открытых процедур конкурсного производства в отношении компаний Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Свердловская область, Краснодарский край, Новосибирская и Самарская области, Тюменская область и Хабаровский край.

Судебное банкротство граждан

Количество банкротств граждан в январе - сентябре 2023 года выросло на 28,8% к аналогичному периоду 2022 года, до 249,9 тыс. По данным Юхнина, ежемесячно в России банкротами становятся уже около 30 тыс. человек. Эксперт напомнил, что в этом году приняты законы, защищающие права должников - собственников жилья, а также увеличивающие предельные сроки реструктуризации долгов в банкротной процедуре.

За период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года по сентябрь 2023 года, несостоятельными стали уже более миллиона граждан.

Внесудебное банкротство граждан

В январе - сентябре 2023 года многофункциональные центры опубликовали 7 964 сообщения о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан, на 69,5% больше, чем в январе - сентябре 2022 года. Процент начатых дел к числу поданных заявлений вырос с 59% до 72% в те же периоды.

В начале августа 2023 года принят закон, значительно смягчающий критерии допуска граждан к внесудебной процедуре. С 500 тыс. до 1 млн рублей повышен максимальный размер долга, при котором можно обратиться за процедурой. Кроме этого, открыт доступ к процедуре для пенсионеров и получателей социальных выплат, а также для должников, в отношении которых исполнительное производство длилось семь лет и так и не завершилось.

"Институт потребительского банкротства является неотъемлемым элементом современной экономики. Граждане должны иметь возможность освободиться от последствий своих экономических ошибок и начать с чистого листа. Механизм личного банкротства важен не только для защиты интересов конкретного гражданина и его кредиторов. Эффективность этого механизма имеет значение в целом для экономики страны и связана с многими факторами, которые эту экономику формируют", - считает первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов.

По его мнению, банкротство граждан работает, показывая планомерное развитие. "Внесудебная процедура в целом становится более узнаваемой и понятной. Процент начатых дел к числу поданных заявлений показывает, что ей все больше пользуются именно те граждане, для которых и была разработана упрощенная процедура", - отметил Торосов.