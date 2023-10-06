В Белоруссии сообщили о начале планового ремонта на первом энергоблоке БелАЭС

Согласно заявлению Минэнерго республики, в частности, будет выполнена частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Первый энергоблок БелАЭС выведен на плановый ремонт. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

"Первый энергоблок БелАЭС выведен в очередной планово-предупредительный ремонт, - говорится в сообщении. - Ежегодно он проводится на атомных станциях в соответствии с установленным регламентом для обеспечения надежности функционирования оборудования и технологических систем". В рамках запланированных мероприятий, в частности, на первом блоке будет выполнена частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива.

Кроме того, специалисты проведут ревизию оборудования реакторной установки, турбогенератора, главных циркуляционных насосов и иного оборудования и технологических систем. Будут осуществлены контроль металла и диагностика сварных соединений оборудования. Также будет реализовано несколько мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы энергоблока.

В ведомстве отметили, что с момента включения первого блока в объединенную энергосистему в ноябре 2020 года, БелАЭС выработала около 20 млрд кВт⋅ч электроэнергии.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). 3 ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, а 10 июня 2021 года введен в промышленную эксплуатацию. Специалисты приступили к комплексному опробованию второго энергоблока, разрешение выдано Госатомнадзором. Ранее сообщалось, что его планируют ввести в эксплуатацию осенью.