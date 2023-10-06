Валовый сбор сои в РФ в 2023-2024 сельхозгоду может вырасти до 6,2 млн тонн

Такой показатель может быть достигнут за счет роста посевных площадей, отмечает ФГБУ "Агроэкспорт"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Валовый сбор сои в России в 2023-2024 сельскохозяйственном году (сентябрь 2023 года - август 2024 года) может увеличиться до 6,2 млн тонн за счет роста посевных площадей. Об этом говорится в аналитическом обзоре ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

"В 2018/19-2022/23 гг. в России наблюдался рост показателя валового сбора сои. В 2022/23 г. был зафиксирован рекордный объем на уровне 6 млн тонн, что выше 2021/22 г. на 26% (или на 1,2 млн тонн). В 2023/24 г. прогнозируется дальнейшее увеличение сборов сои до 6,2 млн тонн за счет роста посевных площадей", - говорится в обзоре.

При этом есть вероятность снижения сборов этой культуры на фоне неблагоприятных погодных условий в Дальневосточном федеральном округе.

В обзоре также сообщается, что на фоне рекордных показателей сбора сои в 2022-2023 сельхозгоду отмечался рост экспорта на 46,1%, до 1,3 млн тонн, в то время как импорт данной культуры снизился на 19,8% и составил 1,5 млн тонн. Внутреннее потребление в 2022-2023 сельхозгоду также увеличилось относительно прошлого года на 28,9%, составив 6,7 млн тонн. "Причиной роста стал рекордный урожай сои, а также большие запасы на начало года (620 тыс. тонн)", - отмечается в обзоре.

В 2022 году российский импорт соевого шрота составил 398,4 тыс. тонн на сумму $236,4 млн. Относительно предыдущего года импорт снизился на 39,8% в натуральном выражении и на 37,6% в стоимостном. В то же время в прошлом году Россия, входящая в топ-10 мировых экспортеров соевого шрота, поставила на мировой рынок 585,9 тыс. тонн на $413,3 млн, что ниже показателей 2021 года на 19,7% в натуральном выражении и на 15,4% в стоимостном.

Продукт переработки соевых бобов является важнейшим ингредиентом, который используется в кормовой отрасли, преимущественно в качестве белковой добавки в птицеводстве, а также свиноводстве и скотоводстве. Мировое потребление соевого шрота в сезоне 2022-2023 сельхозгода достигло 245 млн тонн.