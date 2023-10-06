Мишустин поручил продлить до 2030 года программу льготных кредитов для МСП

Премьер-министр России отметил, что на эти цели может быть предусмотрено до 100 млрд рублей ежегодно

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил продлить до 2030 года программу льготного инвестиционного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) из приоритетных отраслей, предусмотрев на нее до 100 млрд рублей ежегодно.

"Минэкономразвития России вместе с Минфином при участии Банка России и Корпорации МСП поручено обеспечить продление до 2030 года комбинированной программы льготного инвестиционного кредитования малых и средних предприятий, ведущих деятельность в приоритетных отраслях. На эти цели может быть предусмотрено до 100 млрд рублей ежегодно", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Рассмотреть такую возможность и доложить о результатах в кабмин профильные ведомства должны к 17 ноября.

Это и другие поручения даны по итогам стратегической сессии по развитию малого и среднего предпринимательства.