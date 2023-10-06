Wildberries построит в Воронежской области логоцентр с инвестициями 10 млрд рублей

Площадь объекта составит 150 тыс. кв. м

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries приступил к строительству логистического центра в Воронежской области. Инвестиции в объект площадью 150 тыс. кв. м составят порядка 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Онлайн-платформа начала строительство логистического центра площадью 150 тыс. кв. м в Новоусманском районе Воронежской области - он станет одним из крупнейших складских объектов компании в южной части России. Wildberries планирует вложить в строительство порядка 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Создание логистического центра позволит создать в регионе более 7,5 тыс. новых рабочих мест и ускорить доставку товаров первой необходимости до жителей близлежащих регионов - например, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и других областей.

"Открытие нового логоцентра также повысит рентабельность малого и среднего бизнеса: предприниматели и производители Воронежской области смогут увеличить объемы поставок своей продукции на онлайн-платформе, а расположение нового объекта также позволит им сократить затраты на транспортировку товаров в другие крупные распределительные центры компании", - добавляет компания.

Wildberries - крупнейший российский онлайн-ретейлер. Оборот площадки за 2022 год вырос по сравнению с предыдущим годом на 98% и достиг 1,669 трлн рублей. Помимо России, Wildberries работает на рынках Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Узбекистана, Израиля и Азербайджана.