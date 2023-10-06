Право регионов на установку после 2024 года налоговых каникул для бизнеса могут продлить

Минфин вместе с МЭР, Минпромторгом и ФНС рассмотрят возможность списания затрат на покупку отечественного оборудования и программного обеспечения через механизм ускоренной амортизации в течение года для субъектов МСП производственной отрасли, использующих общую систему налогообложения

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Право регионов на установку после 2024 года налоговых каникул для вновь созданных субъектов бизнеса в приоритетных отраслях могут продлить, сообщает пресс-служба правительства РФ. Подготовить соответствующие предложения глава кабмина Михаил Мишустин поручил Минфину, Минэкономразвития, Минпромторгу и ФНС.

"К 23 ноября указанные министерства должны подготовить предложения о продлении права регионов на установление после 2024 года налоговых каникул для вновь созданных субъектов предпринимательства в приоритетных отраслях", - сказано в сообщении.

Кроме того, как добавили в пресс-службе, Минфин вместе с Минэкономразвития, Минпромторгом и ФНС к 16 ноября рассмотрят возможность списания затрат на приобретение отечественного оборудования и программного обеспечения через механизм ускоренной амортизации в течение одного года для субъектов МСП производственной отрасли, использующих общую систему налогообложения.