6 октября, 07:04

Мишустин поручил обеспечить поддержку самозанятых и МСП в новых регионах

Премьер-министр РФ отметил, что одно поручение касается реализации в 2024-2026 годах мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить в ближайшие несколько лет поддержку малому и среднему предпринимательству (МСП), а также самозанятым, работающим в новых регионах.

"Одно поручение касается реализации в 2024-2026 годах мер поддержки субъектов МСП и самозанятых на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Это и другие поручения даны по итогам стратегической сессии по развитию малого и среднего предпринимательства. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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