ФАС оштрафовала "Почта банк" на 500 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе

К регулятору обратился гражданин с жалобой на распространявшуюся на роллерном дисплее в Москве рекламу опции банка "Гарантированная ставка" при выдаче кредита

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала "Почта банк" на 500 тыс. рублей за нарушение рекламного законодательства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

"Условия для получения пониженной процентной ставки по кредиту указывались мелким шрифтом, что вводило потребителей в заблуждение", - отметили в антимонопольном ведомстве.

Ранее к регулятору обратился гражданин с жалобой на распространявшуюся на роллерном дисплее в Москве рекламу опции банка "Гарантированная ставка" при выдаче кредита. "В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4% при услуге "Гарантированная ставка". Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность участия в акции (сумма, срок, условие о заключении договора страхования и прочего), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени", - сообщает ведомство.

По данным ФАС, потребители получали неполную информацию обо всех условиях акции, определяющих стоимость кредита.

Комиссия антимонопольного ведомства признала рекламу кредита ненадлежащей. ФАС выдала банку предписание о прекращении нарушения закона о рекламе.

В отношении организации также было возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения служба оштрафовала банк на 500 тыс. рублей в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.