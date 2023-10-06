В Москве в создание производств по офсетным контрактам вложат почти 82 млрд рублей

В рамках контрактов столица получает лекарства, детское питание и медизделия

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Инвестиции в создание производств по офсетным контрактам в Москве составят около 82 млрд рублей, с 2017 года город подписал 14 таких контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Город заключает такие контракты с 2017 года. За это время было подписано 14 офсетов, из них семь контрактов в сфере фармацевтики, два - с производителями медицинских изделий, еще два - на поставку систем для хранения архивов, один - с производителем детского питания и по одному - на поставку элементов благоустройства и аккумуляторных батарей. Совокупный объем инвестиций в создание, модернизацию производств по указанным контрактам составит около 82 млрд рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В начале 2023 года город подписал девять офсетных контрактов. По всем офсетам, заключенным до 2023 года, уже ведутся поставки.

"В рамках офсетных контрактов столица получает лекарства, детское питание и медизделия. Как в сентябре сообщил мэр Москвы, один из производителей поставил миллионную упаковку лекарств для терапии онкологических и аутоимунных заболеваний", - поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

С июля 2022 года офсетный контракт стал доступен для заключения еще большему количеству производителей: с 1 млрд до 100 млн рублей снижены минимальные вложения в реализацию проектов. Также появилась возможность подписывать офсеты совместно с другими регионами - двумя или более субъектами РФ. В таком случае минимальный объем вложений составит 400 млн рублей, а для закупок, проводимых в 2022-2023 годах, - также 100 млн рублей.