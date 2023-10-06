РБК: совет директоров "Почты России" поручил провести аудит расходов компании

По оценке "Почты России", при докапитализации компания сможет сэкономить на процентных платежах примерно 20,7 млрд рублей до конца 2025 года, а при рефинансировании долга под 3,5% из ФНБ - 4,7 млрд рублей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Совет директоров "Почты России" поручил провести аудит расходов компании с расчетом на докапитализацию, рефинансирование долга и послабления в регулировании, сообщил РБК со ссылкой на представителя Минцифры.

Из подготовленных "Почтой России" расчетов следует, что она рассчитывает на различные меры господдержки - это должно помочь разобраться с накопленными долгами. Среди необходимых инструментов: докапитализация компании примерно на 117 млрд рублей, рефинансирование долга (153,5 млрд рублей) за счет средств из ФНБ под 3,5%, смягчение регуляторных условий (компания просит дать ей возможность закрыть часть убыточных отделений и изменить нормативы по частоте доставки корреспонденции с шести до пяти раз в неделю для федеральных центров, с пяти до трех - для муниципальных и с трех до одного - для прочих и других), введение инфраструктурного платежа с крупнейших площадок электронной торговли в размере 0,5% с оборота. РБК ознакомился с презентацией "План по улучшению финансово-экономического состояния компании", ее подлинность подтвердил источник издания.

По оценке "Почты России", приводимой в документе, при докапитализации компания сможет сэкономить на процентных платежах примерно 20,7 млрд рублей до конца 2025 года, а при рефинансировании долга под 3,5% из ФНБ - 4,7 млрд рублей. В сценарии развития с поддержкой государства компания планирует получить чистую прибыль в размере 6 млрд рублей в 2024 году и 33 млрд рублей в 2025 году. Без поддержки государства "Почта России" останется убыточной до конца 2025 года, отметил РБК.

Представитель Минцифры не стал комментировать РБК приводимые "Почтой России" расчеты и данные. В то же время он подчеркнул, что в министерстве считают недопустимым закрытие любых отделений "Почты России" и требуют незамедлительно принять меры по восстановлению работы временно закрытых отделений. "Все отделения компании должны продолжать работать в рамках утвержденных нормативов и обеспечивать доставку корреспонденции и посылок жителям по всей стране", - сказал он изданию.

"Независимый аудит еще не завершен. При этом с начала июля восстановлена работа более 1,5 тыс. почтовых отделений. До конца года планируется открыть еще более 1 тыс., 997 из которых - сельские. Но даже в период приостановки их работы сотрудники компании продолжали оказывать жителям все ключевые социальные сервисы: почтальоны без перебоев доставляли пенсии, газеты и корреспонденцию", - сказал РБК представитель "Почты".

РБК направил запрос в правительство.

О проблемах "Почты России"

В конце марта "Почта России" отчиталась о первом с 2014 года чистом убытке по итогам 2022 года по РСБУ, который составил 27 млрд рублей против 0,3 млрд рублей прибыли годом ранее. Тогда генеральный директор "Почты России" Михаил Волков говорил, что компании удалось обеспечить в переходный период стабильную работу сети почтовых отделений и всего логистического комплекса. При этом общий совокупный убыток "Почты России" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2022 год составил 30,4 млрд рублей против 2,3 млрд рублей прибыли в 2021 году. Убыток от операционной деятельности за 2022 год составил 32,6 млрд рублей против 4,7 млрд рублей прибыли в 2021 году.

В конце сентября 2023 года Михаил Волков говорил, что "Почта России" в начале года была в крайне непростом положении с точки зрения финансов, сейчас ситуация остается напряженной. При этом он отмечал, что за полгода удалось изменить тренд - почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Волков пояснял, что около 27 тыс. почтовых отделений расположены в сельских и удаленных населенных пунктах. Большая часть - с отрицательной маржинальностью, они несут исключительно социальную миссию.

Волков также говорил, что "Почта России" находится в постоянном взаимодействии с профильными комитетами Совета Федерации, а в июле, после первичной оценки состояния компании, подробно были проинформированы члены комитета Совфеда по экономической политике.

25 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к министру экономического развития России Максиму Решетникову, который выступал с докладом в Совфеде в ходе правительственного часа, призвала провести тщательный анализ положения "Почты России" из-за растущей "финансовой дыры" в компании. Она также сообщила, что верхняя палата парламента намерена направить обращение в правительство РФ для разрешения этого вопроса. Спикер СФ добавила, что важно провести тщательный анализ происходящего в "Почте России" и выработать правильную финансовую модель.