В Москве открылся прием заявок на туристическую премию "Путеводная звезда - 2023"

К участию приглашаются как индивидуальные предприниматели, так и самозанятые, подать заявку можно до 24 октября

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Прием заявок на соискание премии в области туризма "Путеводная звезда - 2023" стартовал в Москве, он продлится до 24 октября. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

"Она присуждается гастрономическим проектам, гостиницам, экскурсоводам и другим представителям отрасли, которые развивают столичный туризм. В этом году представлено 17 номинаций. Победителей шести из них выберет экспертное жюри, еще 11 определят москвичи в проекте "Активный гражданин", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что к участию приглашаются как индивидуальные предприниматели, так и самозанятые. Подать заявку можно до 24 октября. Экспертное жюри выберет лауреатов шести номинаций, среди которых "Лучшая гостиница "пять звезд", "Лучшая гостиница "четыре звезды", "Лучшая гостиница "три звезды", "Лучший конгресс-отель", "Московское гостеприимство: туроператор (лучший межрегиональный турпродукт)" и "Лучший клиентоориентированный отель". В этом году появилось несколько новых номинаций. В их числе "Лучший отель для семейного отдыха", "Лучший завтрак в отеле" и "Лучшая публикация о путешествиях по Москве". Новую почетную награду "Лучший клиентоориентированный отель" получит гостиница с особыми формами обслуживания, где созданы комфортные условия для иностранных гостей, например путешественников из стран Ближнего Востока, Индии или Китая.

Часть победителей определят горожане в проекте "Активный гражданин" - жители столицы выберут лучшие гастрономические проекты в номинациях "Московский завтрак", "Московская классика", "Модная гастрономия", "Лучшая московская кондитерская" и "Лучший завтрак в отеле". Кроме того, москвичи проголосуют за лучшие СМИ о туризме. Отдельные награды предусмотрены для экскурсионных и культурно-досуговых проектов. В категории "Впечатления и гостеприимство" есть номинации "Московские впечатления: выставки", "Московские впечатления: для детей" и "Московские впечатления: экскурсии и развлечения".

"Москва обладает огромным туристическим потенциалом: современной инфраструктурой, богатым культурным наследием, насыщенной событийной повесткой. Однако туризм и индустрия гостеприимства - это прежде всего люди. Настоящие профессионалы, которые любят город и делятся своей любовью с гостями. Сегодня мы объявляем начало приема заявок на премию, которая позволяет отметить огромный вклад представителей туристической отрасли в развитие ценностей столичного гостеприимства. Всех тех, кто использует инновационные подходы в своей работе и ежедневно поддерживают образ Москвы как одного из международных туристических центров", - привели в тексте слова зампредседателя Комитета по туризму Москвы Алины Арутюновой.