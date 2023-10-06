ООН прогнозирует рекордный уровень запасов зерновых

Запасы зерновых в мире на конец сезона 2024 года, как ожидается, составят 884 млн тонн

РИМ, 6 октября. /ТАСС/. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) повысила свой прогноз по мировому производству зерновых в 2023 году до 2,819 млрд тонн, что на 0,9% выше уровня 2022 года.

Как поясняется в распространенном заявлении организации, главной причиной такого повышения стали новые, более оптимистичные, чем ранее, оценки урожая в РФ и на Украине на фоне сохраняющихся благоприятных погодных условий. Это компенсирует существенное ухудшение прогноза по производству в Канаде, связанное с затяжной засухой в ключевых сельхозрайонах этой страны.

Запасы зерновых в мире на конец сезона 2024 года, как ожидается, составят 884 млн тонн, что на 3% превысит уровень на момент открытия сезона и станет рекордным показателем, указывается в сообщении.

При этом прогноз потребления зерновых в мире в сезоне 2023-2024 годов пересмотрен в сторону понижения. Тем не менее он на 0,8% выше, чем в сезоне 2022-2023 годов. Это объясняется ожидаемым увеличением объема продовольственного потребления пшеницы и сокращением использования пшеницы в кормовых целях.