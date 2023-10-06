"Газпром нефть" первой в России начала выпуск пластичных смазок для вантовых мостов

В компании отметили, что вибростойкая пластичная смазка создает специальное защитное покрытие на металлических элементах мостов, защищая от перепадов температуры, влаги и других факторов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. "Газпромнефть - смазочные материалы" - дочерняя структура "Газпром нефти" - начала производство смазок для мостовых конструкций с подвесной системой, эти смазочные материалы до этого в России не производились. Новая продукция защитит вантовые механизмы от климатических воздействий и длительных эксплуатационных нагрузок, сообщает компания.

"Вибростойкая пластичная смазка создает специальное защитное покрытие на металлических элементах мостов - вантах, защищая от перепадов температуры, влаги и других факторов. Формулу разработали в Научно-исследовательском центре смазочных материалов "Газпром нефти" во Фрязине Московской области", - отметили в компании.

Компания уже передала первую партию для тестирования на гранд-макетах вантовых мостов. По итогам испытаний "Газпромнефть - смазочные материалы" начнет серийный выпуск продукции.

В России построено более 20 мостовых сооружений такого типа - среди них Русский и Золотой во Владивостоке, Югорский в Сургуте, Живописный в Москве, Большой Обуховский, а также мост через Корабельный фарватер - в Санкт-Петербурге.

"Специалисты "Газпромнефть-СМ" совместно с проектировщиками и строителями создали продукт, который в России до сих пор не производили. После тестов сможем оперативно запустить серийный выпуск", - сказал генеральный директор "Газпромнефть - смазочные материалы" Анатолий Скоромец.

"Газпромнефть - смазочные материалы" специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Продукция выпускается на собственных производственных площадках в Омске и Фрязине Московской области. Ассортимент включает более 1 тыс. наименований для всех секторов рынка.