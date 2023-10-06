В Москве компания увеличила выпуск батончиков мюсли на 15% благодаря нацпроекту

В частности, сократилось расстояние перемещения продукции, внедрена быстрая переналадка оборудования, что позволило уменьшить простои на 75 минут в смену

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Московский производитель увеличил выпуск батончиков мюсли на 15% благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Столичная компания "Злаки на завтрак", работающая под брендом Mätti, увеличила выпуск батончиков мюсли на 15% благодаря нацпроекту "Производительность труда". <...> За шесть месяцев компания при участии экспертов Регионального центра компетенций Москвы оптимизировала с помощью методики бережливого производства процесс изготовления батончиков мюсли" - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что, в частности, сократилось расстояние перемещения продукции, внедрена быстрая переналадка оборудования, что позволило уменьшить простои на 75 минут в смену. Была также пересмотрена система мотивации персонала - установлены премии в зависимости от выполнения плана работ.

В результате предприятию удалось снизить время производства восьми паллет по 7 334 батончика на 22% - с 709 до 553 минут. Кроме того, на 26% сократилось количество запасов полуфабрикатов и неупакованной продукции - с 942 до 697 кг в смену. Методике бережливого производства обучены 13 сотрудников, а также подготовлены два внутренних тренера. Они будут помогать распространять полученный опыт на остальные производственные потоки компании.

Компания с 2014 года производит готовые завтраки Mätti - каши быстрого приготовления, мюсли, батончики из цельных злаков и зерновых. Продукция этой марки представлена в крупнейших торговых сетях, среди них - "Перекресток", "Лента", "Ашан", "Окей" и другие.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.