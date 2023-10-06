В Москве пассажиры совершили почти 900 млн поездок на электробусах и трамваях

За девять месяцев этого года число пассажиров выросло более чем на 7% по сравнению с январем - сентябрем 2022 года

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Жители и гости Москвы с начала года совершили почти 900 млн поездок на электробусах, автобусах и трамваях, число пассажиров выросло более чем на 7%. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Около 900 млн поездок на электробусах, автобусах и трамваях совершили пассажиры с начала 2023 года. В этом году транспортный комплекс Москвы получил более 200 электробусов и улучшил 70 маршрутов", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, власти города продолжают развивать наземный городской транспорт, благодаря чему он становится популярнее. За 9 месяцев этого года число пассажиров выросло более чем на 7% по сравнению с январем - сентябрем 2022 года.

"На маршрутах столицы работают свыше 1,2 тыс. инновационных электробусов, 500 трамваев и около 8 тыс. современных автобусов. Мы продолжим повышать качество услуг и безопасность поездок, что соответствует задаче мэра Москвы Сергея Собянина", - цитирует пресс-служба Ликсутова.