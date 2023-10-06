В "Оборонлогистике" сообщили, что возможна задержка поставок грузов в Калининград по морю

По данным компании, в Балтийском море и Финском заливе ожидается шторм

КАЛИНИНГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Задержка поставок грузов по морю в Калининград возможна из-за шторма в Балтийском море и Финском заливе в период с 6 по 9 октября. Об этом ТАСС сообщили в компании "Оборонлогистика", являющейся одним из основных перевозчиков грузов в область по морю.

"По информации диспетчерской службы "Оборонлогистики", в Балтийском море и Финском заливе с 6 по 9 октября прогнозируется штормовая погода. Возможны задержки рейсов и грузовых операций", - сказали в компании.

Ранее о возможных задержках в поставках грузов в регион по морю сообщила в своем телеграм-канале компания "Алгоритм групп". "В связи с метеоусловиями будут задержки на морском сообщении и смещение графиков судозаходов в порты и терминалы Санкт-Петербурга и Калининграда в октябре 2023 года", - говорится в сообщении. По данным компании, до 15 октября в море из-за циклона ожидается волнение с высотой волны более 4,5 м и порывами ветра до 30 м/с.

Морские перевозки по Балтике в Калининградскую область являются альтернативой сухопутной доставке грузов через территорию Евросоюза, который ввел санкции против России. Санкции ограничивают сухопутный транзит ряда товаров - по железной дороге попавшие в санкционные списки грузы можно перевозить только по установленным Евросоюзом квотам, а на грузовиках такие товары запрещены к транспортировке.